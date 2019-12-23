ревью

Режиссер фильма «Простой карандаш» Наталья Назарова о роли педагога, судьбе человека и новых проектах

Особенности программы этого года + 8 фильмов, которым мы симпатизируем

Джульетта в XXI веке: Кристен Сюарт, Эмма Уотсон и Миа Гот

Продолжается работа над четырехсерийной драмой «Успеть все исправить».

Новости кино

После успеха «Паразитов» до российского проката дойдет фильм «Сквозь снег» Пон Джун Хо

Ленту, мировая премьера которой состоялась еще в 2013 году, выпустят 16 января.