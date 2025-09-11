«Отчаянные меры». ТВ-ролик

что почитать?

Бурака Озчивита и Неслихан Атагюль заменили Федор Гамалея и Виктория Серикова

«Матвей — это не Кемаль»: репортаж со съемок российской версии турецкого хита «Черная любовь»

Игорь Петренко присоединился к Анне Банщиковой в новом сезоне сериала «Ищейка»

Актер – о «Победе любви», йоге и детях

Александр Константинов: «Быть собой – один из распространенных человеческих страхов»

Портрет знаменитого режиссера к выходу «Ночей Кабирии» в повторный прокат

И свет во тьме светит: как Федерико Феллини вошел в историю

«Чернобыль»: Данила Козловский в огне не горит и в воде не тонет

Айтишник Денис Власенко и его семейные узы

Позвоните родителям: «Нейробатя» – комедия, в которой Виталий Хаев становится петухом

Интервью

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»

Актер – о «Семейном счастье», продюсерском дебюте и работе со Стасей Толстой и Кириллом Серебренниковым