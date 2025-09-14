«Стражник-2». ТВ-ролик №2

Кино-Театр.Ру
У спецназовца Макара Запорожского похитили брата, и ему нужно срочно с этим разобраться

персоны
Никита БрусовАлексей БыстрицкийМакар ЗапорожскийНиколай КозакИрина ТуманцеваИгорь Хрипунов
фильмы
Стражник-2

обсуждение >>
№ 2
Igor D.88   19.09.2025 - 22:10
... они там все ка братья-близнецы. игра одинаковая и похожи внешне. такой канал с успешным кастингом. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   14.09.2025 - 21:53
Запорожский никогда не не нравился и здесь в роли Стражника слабоват. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

