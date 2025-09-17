Кино-Театр.Ру
«Буратино». Трейлер №2

трейлер

17 сентября 2025
Буратино отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе, что он хороший и настоящий сын. В главной роли — Александр Яценко

видео добавил посетитель omela
персоны
Степан БелозёровФёдор БондарчукИгорь ВолошинВиктория ИсаковаВиталия КорниенкоРузиль МинекаевАлександр Петров (IV)Анастасия ТалызинаМарк ЭйдельштейнАлександр Яценко
фильмы
Буратино

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   19.09.2025 - 19:20
Ну вот. Уже и забыл о Буратино. Малыш сделан не плохо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

