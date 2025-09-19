«Мой друг, кот и Пушкин»

что почитать?

Актриса о сериале «Даниловский тупик», работе с сестрой на площадке и важности смотреть себя со стороны

Глафира Тарханова: «Психолог может подсказать важные детали будущей роли»

Актёр уверен, что брат пропил деньги, предназначенные для похорон отца

«Я на него зол и общаться с ним не хочу»: Марат Башаров рассказал о единокровном брате

Портрет знаменитого режиссера к выходу «Ночей Кабирии» в повторный прокат

И свет во тьме светит: как Федерико Феллини вошел в историю

Новости кино

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии