Где снимали? Выпуск «Москва»
«Ночи Кабирии»

трейлер

18 сентября 2025
Представительница древней и циничной профессии с маниакальным упорством надеется найти мужчину своей мечты и стать честной женщиной. В главной роли — Джульетта Мазина

«Песочный человек»
«Холодные воды»
«Виктория с множеством козырей». Тизер на японском языке
«Даниловский тупик». ТВ-ролик
«Буратино». Трейлер №2

персоны
Дориан ГрэйДжульетта МазинаФранка МарциАмедео НадзариФрансуа ПерьеФедерико Феллини
фильмы
Ночи Кабирии

«Песочный человек»
«Песочный человек»
Уитни Пик переезжает в маленький провинциальный городок, где сталкивается с местной легендой о мистическом существе. Оно приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки
Где снимали? Выпуск «Москва»

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
