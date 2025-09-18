Кино-Театр.Ру
«Песня звучит печально». Трейлер на английском языке

18 сентября 2025
История семейной пары музыкантов, выступающих в жанре трибьют-концертов. В главных ролях — Хью Джекман и Кейт Хадсон

«Ночи Кабирии»
персоны
Джеймс БелушиХью ДжекманМайкл ИмпериолиФишер СтивенсКейт Хадсон
Песня звучит печально

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

