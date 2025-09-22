«Зомби Marvel». Трейлер на английском языке

Интервью
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
Интервью
Актриса — о «Рейсе-314», отношении к юмору и работе с Максимом Лагашкиным
Новости кино
Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино»
Фестивальная колонка
О чем рассказывает фильм, получивший гран-при фестиваля «Докер»
Лайфстайл
В 15 лет актриса оказалась на осмотре у группы студентов-медиков
Обзор сериалов
Нешуточная война свекрови и невестки
Лайфстайл
Актеру оказался близок его образ
Лайфстайл
Возлюбленные были вместе почти три года
обсуждение >>