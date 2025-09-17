Кино-Театр.Ру
«Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Фичуретка

трейлер

17 сентября 2025
Лев Зулькарнаев и Никита Ефремов присоединились к касту

«Супер Марио: Галактика». Тизер на английском языке
«Стражник-2». ТВ-ролик №3
«Август». Трейлер №3
«Слепая любовь». ТВ-ролик
«Под маской любви». ТВ-ролик

персоны
Адель ГудаускасНикита ЕфремовЛев ЗулькарнаевДмитрий КалиховГлеб КулаковПётр Тодоровский (младший)
фильмы
Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
