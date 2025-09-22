Кино-Театр.Ру
«Монстры: История Эда Гейна». Трейлер на английском языке

22 сентября 2025
Шокирующая правдивая история известного убийцы и расхитителя могил, чьи преступления стали основой для величайших голливудских злодеев. В главной роли — Чарли Ханнэм

Йен БреннанЛори МеткафСюзанна СонОливия УильямсМакс УинклерЧарли ХаннэмТом Холландер
Монстры: История Эда Гейна

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
