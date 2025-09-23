Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
«Умри, моя любовь». Тизер

трейлер

23 сентября 2025
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сбегают в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново. Но их уединённый рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку

«Зверь во мне». Тизер на английском языке
«Зомби Marvel». Трейлер №2 на английском языке
«Джульетта и духи»
«Ранма 1/2». 2 сезон. Трейлер №3 на японском языке
«Женщина с котом и детективом-5». ТВ-ролик

видео добавил посетитель Korolev

Дженнифер ЛоуренсНик НолтиРоберт ПаттинсонЛинн РэмсиСисси СпэйсекЛаКит Стэнфилд
Умри, моя любовь

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
2 комментария