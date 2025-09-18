Кино-Театр.Ру
«Сектор Газа». Тизер-сцена

фрагменты

18 сентября 2025
Никита Кологривый в роли Хоя исполняет фрагмент хита «Колхозный панк»

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Никита КологривыйВладимир Щегольков
фильмы
Сектор Газа

обсуждение >>
№ 3
Славян НСК   20.09.2025 - 10:16
Я сам с Новосибирска и поклонник группы Сектор газа с 10 лет, сейчас мне 33. На роль Клинских Юрия Николаевича (Юры Хоя) Никита Кологривый мягко говоря не подходит, так же считает большинство моих знакомых.... читать далее>>
№ 2
Igor D.88   19.09.2025 - 18:16
... как и актер. я бы его не пускал в кино среднего уровня. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   18.09.2025 - 20:40
Исполнение на троечку, так чисто за смелость. А певец с Кологривого ужасный. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

