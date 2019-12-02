«Барашек Шон: Фармагеддон»

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2 декабря «Демоны Джун» Маленькая Джун кажется беззащитной, но того, кто попробует этим воспользоваться, ждет смерть.

2 декабря «По ту сторону двери» Потеряв сына, Мария обращается к древнему ритуалу, который позволит сказать последнее «прощай», но открывает дверь в мир мертвых.