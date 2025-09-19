«Встать на ноги». Тизер-трейлер

что почитать?

Лайфстайл Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о расставании Возлюбленные были вместе почти три года

Новости кино «Это диво, так уж диво»: Прилучный, Моряк и Онежен в трейлере «Сказки о царе Салтане» Картину выпустит в прокат 12 февраля 2026 года дистрибьютор «Атмосфера кино»

Главная тема Скуф, самурай, конструктор: необычные Бэтмены в кино и анимации Такого Темного рыцаря не каждый день увидишь (даже во времена ацтеков)

Интервью «В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой

Лайфстайл «Меня как будто прилюдно врачи изнасиловали»: Ирина Горбачева о некомпетентном поведении гинеколога В 15 лет актриса оказалась на осмотре у группы студентов-медиков