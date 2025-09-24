«Подслушано в ...». Тизер

что почитать?

Юлия Снигирь и Полина Гухман сыграют главные роли в продолжении «Фишера»

Выставку «Замечательный век моей жизни», посвященную жизни и творчеству актера и режиссера, открыл его сын Владимир Бровкин

Дурак, Мэгре и знатоки: 100 лет Вячеславу Бровкину

«В меня и графины летели»: Катя Варнава рассказала о корпоративах и свадьбах

Выдающейся итальянской актрисе было 87 лет

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой