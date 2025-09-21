«Цена иллюзий». Отрывок

Новости кино
Возвращение Ранмы, продолжение «Дандадана» и магазинчик «Истинной грусти»
Последний приступ лета
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
Такого Темного рыцаря не каждый день увидишь (даже во времена ацтеков)
Актриса совместно со своими сыновьями спродюсирует телевизионный перезапуск культового фильма 1996 года
В ночь с 22 на 23 сентября, 00:10, Дом Кино
21 сентября, 23:00, Первый канал
Линейка новинок стартует 22 сентября
