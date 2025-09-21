Кино-Театр.Ру
«Планетяне». ТВ-ролик №2

телеролик

21 сентября 2025
О том, как пришельцы (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова) окажутся не в своей тарелке

персоны
Александр Волохов (II)Тарас КузьминМаксим ЛагашкинУрал СафинЕкатерина СтуловаЯн Цапник
фильмы
Планетяне

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
