Ролики фильмов
Бывший преступник Николас Кейдж
становится наставником для подростка из неблагополучной семьи.
Интервью
Режиссер фильма «Простой карандаш» Наталья Назарова о роли педагога, судьбе человека и новых проектах
Фестивальная колонка
Особенности программы этого года + 8 фильмов, которым мы симпатизируем
Ролики фильмов
Адвокат Майкл Би Джордан
борется за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоёв населения.
Лайфстайл
Календарь Pirelli - 2020
Ролики фильмов
Дэвид Тьюлис
изобрел уникальное устройство, которое имплантируется прямо в мозг и позволяет людям передавать друг другу информацию, эмоции и воспоминания.
Лайфстайл
Вручение премии The Fashion Awards-2019
Ролики фильмов
Группа из четырех сестёр покарает мировые чарты.
Новости кино
Продолжается работа над четырехсерийной драмой «Успеть все исправить».
Обзор сериалов
Новый британский сериал, продолжающий темы предыдущих успешных проектов «Черное зеркало» и «Годы»
Новости театра
Вручение премии состоялось в театре имени Вахтангова.
Новости кино
Ленту, мировая премьера которой состоялась еще в 2013 году, выпустят 16 января.
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