«Под покровом надежды». ТВ-ролик

что почитать?

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

Юлия Снигирь и Полина Гухман сыграют главные роли в продолжении «Фишера»

В ночь с 22 на 23 сентября, 00:10, Дом Кино

Мелодрама «В западне» с Майей Вознесенской откроет неделю премьер на «Dомашнем»

Интервью

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой