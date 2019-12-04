«Не время умирать»

Новости кино
Ролики фильмов
Интервью
Режиссер фильма «Простой карандаш» Наталья Назарова о роли педагога, судьбе человека и новых проектах
Ролики фильмов
Анна Дианова
устраивается горничной в дом подруги, которая помогла вылечить её больную мать.
Новости театра
Туда «переедут» детские спектакли проекта «Волшебный МОСТик».
Новости кино
Первые фильмы и сериалы совместного предприятия будут готовы уже в следующем году.
Новости кино
Открыт прием заявок.
Фестивальная колонка
Особенности программы этого года + 8 фильмов, которым мы симпатизируем
Ролики фильмов
Адвокат Майкл Би Джордан
борется за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоёв населения.
Лайфстайл
Календарь Pirelli - 2020
Ролики фильмов
Дэвид Тьюлис
изобрел уникальное устройство, которое имплантируется прямо в мозг и позволяет людям передавать друг другу информацию, эмоции и воспоминания.
Обзор сериалов
Новый британский сериал, продолжающий темы предыдущих успешных проектов «Черное зеркало» и «Годы»
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