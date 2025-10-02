Кино-Театр.Ру
«Анемон». Трейлер №2 на английском языке

2 октября 2025
Мужчина (Дэниел Дэй-Льюис) отправляется в лес, где уже долгое время живёт отшельником его брат (Шон Бин)

Шон БинСэмюэл БоттомлиДэниел Дэй-ЛьюисСаманта Мортон
Анемон

