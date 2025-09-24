Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«ПИН-код». ТВ-ролик

телеролик

24 сентября 2025
Чтобы выйти на след аферистов, нужно самому стать аферистом! В главной роли — Алексей Комашко

«Чебурашка»
«Сады слёз». ТВ-ролик
«Горничная»
«На выброс»
«Принц Галактики»

видео добавил посетитель Томаш
персоны
Анастасия Артемьева (II)Сергей ВекслерНина ГогаеваАлексей КомашкоПолина КузьминскаяЕкатерина МаликоваШамиль МухамедовУльяна РебезоваИгорь РомащенкоАлексей Сахаров (II)Наташа Фенкина
фильмы
ПИН-код

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Чебурашка»
«Чебурашка»
Новые приключения любимых героев. «Мир милей от милоты и добрей от доброты!» — девиз Чебурашки и Крокодила Гены
«На выброс»
«На выброс»
Захватывающий приключенческий роуд-муви о выброшенных на свалку вещах. Вместе они отправляются в невероятное путешествие, чтобы найти Рай, где сбудутся все их желания

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен