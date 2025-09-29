Кино-Театр.Ру
Финальный трейлер. Синтии Эриво и Ариане Гранде придётся объединиться, если они хотят изменить себя и всю страну Оз навсегда

Джонатан БейлиДжефф ГолдблюмАриана ГрандеМишель ЙеоДжон Эм ЧуСинтия Эриво
Злая: Навсегда

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
