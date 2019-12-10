«Проксима». Трейлер №2

ревью

Новая глава франшизы со старыми героями и Дэнни ДеВито с Дэнни Гловером в помощниках

Рецензии на фильмы

Бывший мэр Москвы скончался на 84-м году жизни

«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова

Загадочное убийство самого хозяина тьмы.

Телеведущий проработал в издании 12 лет

Трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники».

Пол Радд и Финн Вулфард сталкиваются со сверхъестественным

Новости кино

Александр Котт хочет снять «Чука и Гека» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

Зрителя ожидает детское приключенческое кино в ретро-антураже с элементами фантастики и роуд-муви.