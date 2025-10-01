«Холмс». Тизер

Кино-Театр.Ру
1 октября 2025
Психиатр и пациент, воображающий себя Холмсом, расследуют преступления в клинике, стирая грань между гениальностью и безумием. В главных ролях — Вячеслав Чепурченко и Артём Осипов

Кирилл БухтияровАрина ДолгихМария КуликАртём ОсиповДмитрий ПетруньВячеслав Чепурченко
Холмс

Даниэлю придётся приложить немало усилий, чтобы найти общий язык с мафией, собрать все улики, а заодно и удовлетворить запросы самых взыскательных постояльцев отеля

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
