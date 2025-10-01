Кино-Театр.Ру
«Буратино». Фичуретка

трейлер

1 октября 2025
Антон Шастун и Ваня Дмитриенко озвучат тараканов в самой ожидаемой сказке нового года!

«Не может быть! Или приключения Забавы». Тизер
«Человек-слон»
«Отель «Костьера»
«Я построю наш дом». ТВ-ролик
«Холмс». Тизер

видео добавил посетитель Томаш
персоны
Степан БелозёровФёдор БондарчукИгорь ВолошинВиктория ИсаковаВиталия КорниенкоРузиль МинекаевАлександр Петров (IV)Анастасия ТалызинаМарк ЭйдельштейнАлександр Яценко
фильмы
Буратино

анонс

«Отель «Костьера»
«Отель «Костьера»
Даниэлю придётся приложить немало усилий, чтобы найти общий язык с мафией, собрать все улики, а заодно и удовлетворить запросы самых взыскательных постояльцев отеля

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
