«Адский рай». 2 сезон. Трейлер на японском языке

трейлер

Продолжение мрачного приключения, где нукэнин и его спутники сталкиваются с новыми врагами и опасностями

