«Душегубы-2». Тизер

тизер

1 октября 2025
Новая глава детективной драмы о поиске маньяков в СССР, в основе которой лежат реальные события. В главных ролях — Сергей Марин и Максим Стоянов

персоны
Зоя БерберАлексей БыстрицкийВиктория КорляковаМаксим КубринскийСергей МаринМаксим СтояновВладимир Юматов
фильмы
Душегубы-2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

что почитать?

