Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Жатва»

трейлер

4 октября 2025
Где-то в английской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Однажды в размеренную жизнь сельчан вторгается чужак Калеб Лэндри Джонс

«Тихая ночь, смертельная ночь». Тизер
«Август». Фичуретка №2
«Камбэк»
«Душегубы-2». ТВ-ролик №3
«Для тебя, Бессмертный». 3 сезон. Трейлер №2 на японском языке

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Калеб Лэндри ДжонсФрэнк ДиллэйнАринзе КинРози МакЮэнГарри МеллингАфина Рахель Цангари
фильмы
Жатва

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен