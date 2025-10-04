Интервью
Режиссер сериала «Бар "Один звонок"» — о мистике, декорациях и Даниле Козловском
Новости кино
Премьера второго сезона ретро-детектива состоится 6 октября на НТВ и 20 октября в онлайн-кинотеатре Амедиатека
Лайфстайл
Актриса тяжело переживает расставание
Спутник телезрителя
3 октября, 17:50, Кино ТВ
Главная тема
Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
Лайфстайл
По крайней мере, так утверждает Валерия Гай Германика
Лайфстайл
Гости показов L'Oreal и Louis Vuitton
Спутник телезрителя
2 октября, 13:05, СТС
обсуждение >>