«Маяк». Трейлер №2

ревью

Попытка выжить в захваченной зомби Москве.

Всему виной – график молодого актера.

Уилл Поултер не появится в новом «Властелине колец»

Новости кино

Объявлены номинанты на российскую премию кинокритиков «Белый слон»

За звание лучшего фильма будут бороться «Дылда», «Айка» и «Керосин».