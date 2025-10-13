Кино-Театр.Ру
«Умри, моя любовь». Трейлер на английском языке

трейлер

13 октября 2025
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон бегут из Нью-Йорка в Монтану, чтобы жить вдвоём в загородном доме

персоны
Дженнифер ЛоуренсНик НолтиРоберт ПаттинсонЛинн РэмсиСисси СпэйсекЛаКит Стэнфилд
Умри, моя любовь

№ 1
Мария_2191   13.10.2025 - 21:05
Ужас какой, что это за парочка психов в кадре, особенно касательно роли Дженнифер Лоуренс. читать далее>>
