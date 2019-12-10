Спутник телезрителя
15 декабря, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Казахскому следователю впервые приходится провести настоящее расследование в соответствии с процедурой.
Ролики фильмов
Экранизация одноименного бродвейского мюзикла, в котором владелец винного погребка отправляется за наследством в Доминиканскую республику.
Ролики фильмов
Cотрудник французской спецслужбы Луи Гаррель
объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане.
Новости кино
Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс спродюсируют проект для Warner Bros.
Новости кино
Студия Warner Bros. озвучила график своих крупных релизов.
Новости кино
Актрисе было 79 лет.
Главная тема
Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, хотя украинские фильмы по-прежнему пока не окупаются в прокате
Новости кино
Уже 21 декабря на телеканале «Супер».
Новости кино
Вручение награды состоится 9 января.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
14 декабря, 21:00, Супер
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