«Ушедшие в метель»

10 октября 2025
История побега советских офицеров из нацистского лагеря в Норвегии в 1944 году. В главных ролях — Константин Раскатов, Кирилл Гончаров и другие

персоны
Ирина АлфёроваСергей БарковскийКирилл ГончаровЛянка ГрыуГеоргий МаришинАнжелика ПечкаКонстантин РаскатовРуслан Тихомиров
фильмы
Ушедшие в метель

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

