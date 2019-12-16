ревью

Ролики фильмов «Код 8» Парень со сверхспособностями пытается перестать быть изгоем в обществе, где все ненавидят супергероев.

Новости кино «Темную половину» Стивена Кинга снова экранизируют Режиссером выступит Алекс Росс Перри.

Новости кино Автор фильма про Децла расскажет об Эдуарде Успенском Журналист Роман Супер начал сбор денег на новый проект.

Ролики фильмов «Чёрный, чёрный человек» Казахскому следователю впервые приходится провести настоящее расследование в соответствии с процедурой.

Ролики фильмов «На высоте» Экранизация одноименного бродвейского мюзикла, в котором владелец винного погребка отправляется за наследством в Доминиканскую республику.

Новости кино Создатели «Игры престолов» разберутся с монстрами Лавкрафта Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс спродюсируют проект для Warner Bros.

Новости кино Четвертая «Матрица» выйдет в мае 2021 года Студия Warner Bros. озвучила график своих крупных релизов.

Новости кино Ушла из жизни звезда «новой волны» Анна Карина Актрисе было 79 лет.