«Другая Земля»

Спутник телезрителя
16 декабря, 15:00, Че
Ролики фильмов
Парень со сверхспособностями пытается перестать быть изгоем в обществе, где все ненавидят супергероев.
Новости кино
Режиссером выступит Алекс Росс Перри.
Новости кино
Журналист Роман Супер начал сбор денег на новый проект.
Спутник телезрителя
15 декабря, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Казахскому следователю впервые приходится провести настоящее расследование в соответствии с процедурой.
Ролики фильмов
Экранизация одноименного бродвейского мюзикла, в котором владелец винного погребка отправляется за наследством в Доминиканскую республику.
Ролики фильмов
Cотрудник французской спецслужбы Луи Гаррель
объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане.
Новости кино
Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс спродюсируют проект для Warner Bros.
Новости кино
Студия Warner Bros. озвучила график своих крупных релизов.
Новости кино
Актрисе было 79 лет.
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Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, хотя украинские фильмы по-прежнему пока не окупаются в прокате
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