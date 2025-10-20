Кино-Театр.Ру
«Чудо-человек». Тизер-трейлер на английском языке

тизер

20 октября 2025
Яхья Абдул-Матин II подвергается ионному облучению и получает сверхспособности

персоны
Яхья Абдул-Матин IIБайрон БауэрсДеметриус ГроссБен КингслиДестин Дэниел КреттонАриан МоайедДжеймс Понсольдт
фильмы
Чудо-человек

№ 1
ДаринаКароль   20.10.2025 - 20:57
Я так и не поняла по трейлеру, что это за чудо-человек такой. Ролик просто не о чём. читать далее>>
