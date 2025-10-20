«Чудо-человек». Тизер-трейлер на английском языке

Интервью
Режиссер «Алисы в стране чудес» – о стихах Высоцкого, абсурде Кэрролла и поиске смысла в бессмысленном мире
Спутник телезрителя
22 октября, 19:00, viju TV1000 русское
Обзор сериалов
Карина Разумовская распутывает тайны дальневосточного поселка
Лайфстайл
Премьера фильма «Алиса в Стране Чудес»
Лайфстайл
Мария Кожевникова рассказала о детях и поделилась мыслями о воспитании
Обзор сериалов
Следователь, поймавший «витебского душителя», переезжает в Москву, где орудует новый душегуб — или душегубы
Спутник телезрителя
19 октября, 14:35, СТС
Новости кино
Телеканал ТВЦ анонсировал премьеры
