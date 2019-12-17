«Удивительная миссис Мейзел»

ревью

Новости кино Открылся сайт агентства Eastwood Agency Компания занимается продвижением российских фильмов на кинофестивали.

Рецензии на фильмы «Шестеро вне закона»: Майклу Бэю закон не писан Майкл Бэй переосмысливает традиционные боевики из 1990-х на Netflix.

Ролики фильмов «Z» Восьмилетний мальчик заводит себе воображаемого друга, который становится кошмаром для всей его семьи.

Спутник телезрителя «Турбо»: Улитка против машин 17 декабря, 18:30, TV1000

Новости кино «Дылда» Балагова и «Он не может жить без космоса» Бронзита вошли в шорт-лист претендентов на «Оскар» Номинантов на премию объявят 13 января, а церемония вручения состоится 9 февраля.

Новости театра «Школа современной пьесы» переезжает из Берлина в Париж Московский театр открывает свой филиал в столице Франции.

Лайфстайл Алексей Макаров не платит алименты своей дочери Актер исчез из ее жизни полгода назад