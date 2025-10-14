Кино-Театр.Ру
«Все возрасты покорны». ТВ-ролик

телеролик

14 октября 2025
После ухода мужа к молодой девущке Елене Лагуте предстоит сделать выбор — отпустить прошлое или снова «наступить на те же грабли»

«Брачный токсин». Тизер с английскими субтитрами
«С любовью, аферист»
«Лодка»
«Пингвины моей мамы-2». Тизер-трейлер
«Ведьмак». 4 сезон. Трейлер на английском языке

персоны
Елена ЛагутаМаксим ЛинниковСветлана ПотанинаАндрей СипинДмитрий Сорокин
фильмы
Все возрасты покорны

«С любовью, аферист»
«С любовью, аферист»
Алматинская блогерша Гаухар, обманутая женихом-аферистом, объединяется с его предыдущей жертвой из Бишкека, чтобы вернуть деньги и отомстить. Но их план приводит к неожиданным последствиям
«Лодка»
«Лодка»
Героям реалити-сериала предстоит за 14 дней превратить мечту в реальность и доказать, что успех требует и смекалки, и упорства

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
