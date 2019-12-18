Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Лёд 2». Трейлер №2

трейлер

18 декабря 2019
Фигуристка Аглая Тарасова и хоккеист Александр Петров заводят ребенка.

размер: 31.42 Mb     просмотров: 1938     скачиваний: 0

видео добавил посетитель Лера Л.
персоны
Мария АроноваНадежда МихалковаАлександр Петров (III)Аглая ТарасоваЮлия Хлынина
фильмы
Лёд-2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Z»
«Z»
Восьмилетний мальчик заводит себе воображаемого друга, который становится кошмаром для всей его семьи.
«Код 8»
«Код 8»
Парень со сверхспособностями пытается перестать быть изгоем в обществе, где все ненавидят супергероев.

Афиша кино >>

Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Z»
Ролики фильмов
«Z»
Восьмилетний мальчик заводит себе воображаемого друга, который становится кошмаром для всей его семьи.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен