«Лёд 2». Трейлер №2

Новости кино
Новости кино
В список счастливчиков попали ещё 18 фильмов, которые получат финансовую поддержку в уходящем году.
Новости кино
Стартовали съёмки третьего сезона комедийного сериала «Родители
».
Новости кино
«Джокер
» Тодда Филлипса
занял лишь пятую строчку «Абсолютного рейтинга победителей», основанного на данных 17 ресурсов.
Новости кино
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
18 декабря, 23:40, СТС
Обзор сериалов
Десятка самых запоминающихся проектов.
Главная тема
Почему последняя работа режиссера актуальна и по сей день
Рецензии на фильмы
Майкл Бэй переосмысливает традиционные боевики из 1990-х на Netflix.
Ролики фильмов
Восьмилетний мальчик заводит себе воображаемого друга, который становится кошмаром для всей его семьи.
Спутник телезрителя
17 декабря, 18:30, TV1000
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