«Волшебный участок-2». Трейлер №3

Наемный убийца и брачная аферистка заключают необычный союз
Алматинская блогерша Гаухар, обманутая женихом-аферистом, объединяется с его предыдущей жертвой из Бишкека, чтобы вернуть деньги и отомстить. Но их план приводит к неожиданным последствиям
Героям реалити-сериала предстоит за 14 дней превратить мечту в реальность и доказать, что успех требует и смекалки, и упорства
После ухода мужа к молодой девущке Елене Лагуте
предстоит сделать выбор — отпустить прошлое или снова «наступить на те же грабли»
обсуждение >>