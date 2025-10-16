Кино-Театр.Ру
«Горыныч». Отрывок

фрагменты

16 октября 2025
Циркач Бамбула (Роман Курцын) проездом из Стамбула

персоны
Виктория АгалаковаРоман КурцынСергей МаковецкийАлександр Петров (IV)Алексей ФилимоновДмитрий Хонин
фильмы
Горыныч

обсуждение >>
№ 2
Igor D.88   20.10.2025 - 20:14
Ну красивый фильм, можно похвалить за труд. В наше время кино-сказка на вес золото. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   16.10.2025 - 22:20
Чудной Бамбула выдался, хотя другого от Курцына в принципе и не стоило ожидать - надо же показать свои мыщцы и физические способности. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

