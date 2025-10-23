Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Альфа». Трейлер с английскими субтитрами

23 октября 2025
Девочка-подросток (Мелисса Борош) делает татуировку и в результате заболевает новой болезнью, которая превращает людей в мрамор

«Эльбрус». ТВ-ролик
«Вампиры средней полосы-3». Тизер-сцена №2
«Метод-3»
«День Манги». Тизер
«Близкое счастье»

видео добавил посетитель Томаш

Мелисса БорошЖюлия ДюкурноФиннеган ОлдфилдТахар РахимГольшифтех Фарахани
Альфа

«Метод-3»
Константин Хабенский возглавляет отряд хитрых и безжалостных преступников, получивших второй шанс. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников жутких и кровавых серийных убийств
Где снимали? Выпуск «Якутия»

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
