Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Спасибо. Хорошего вечера!»

трейлер

16 октября 2025
Выдавая себя за актёра, пожилой гардеробщик Станислав Любшин пытается помочь поступить в Школу-студию двум подросткам, которые любят театр так же сильно, как и он

«Альфа». Трейлер с английскими субтитрами
«Эльбрус». ТВ-ролик
«Вампиры средней полосы-3». Тизер-сцена №2
«Метод-3»
«День Манги». Тизер

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Константин Денискин (II)Светлана КолпаковаРостислав ЛаврентьевСтанислав ЛюбшинАлександр ПоршинМаргарита Якимова
фильмы
Спасибо. Хорошего вечера!

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   20.10.2025 - 20:20
Можно было бы посмотреть. Все же интересный актер Любшин, ребята тоже не плохо сыграли, наверное) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

«Метод-3»
«Метод-3»
Константин Хабенский возглавляет отряд хитрых и безжалостных преступников, получивших второй шанс. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников жутких и кровавых серийных убийств

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram