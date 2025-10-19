Кино-Театр.Ру
«За Родину!»

19 октября 2025
Находящимся в окопе советским солдатам предстоит бой с превосходящими силами немецко-фашистских захватчиков. В главной роли — Александр Петров

Алексей Бостон, Владимир Лесных, Александр Мнацаканов, Александр Муста, Александр Петров
За Родину!

Igor D.88   20.10.2025 - 17:06
Догадываюсь кто победит)) К гадалке не ходи. читать далее>>
Мария_2191   19.10.2025 - 21:00
Не лучший военный фильм, советское кино и то в разы душевней и правдивей. читать далее>>
«Метод-3»
«Метод-3»
Константин Хабенский возглавляет отряд хитрых и безжалостных преступников, получивших второй шанс. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников жутких и кровавых серийных убийств

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
