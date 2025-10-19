«За Родину!»

Лайфстайл
В свой юбилей Никита Михалков поделился размышлениями о важном
29-летняя Стелла вступила в брак с другом детства
Телеканал ТВЦ анонсировал премьеры
23 октября, 19:00, viju TV1000 русское
Телеведущая считает, что сама накликала беду
22 октября, 19:00, viju TV1000 русское
Режиссер «Алисы в стране чудес» – о стихах Высоцкого, абсурде Кэрролла и поиске смысла в бессмысленном мире
В прокат фильм выйдет 19 февраля 2026 года
