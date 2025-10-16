Кино-Театр.Ру
«Проект 24». Трейлер с английскими субтитрами

трейлер

16 октября 2025
Учёный создаёт часы для путешествий во времени, а его злой брат-близнец пытается их заполучить, что приводит к многолетней борьбе. В ролях - Сурия Шивакумар, Саманта Рут Прабху и другие

«Яйба». 2 сезон. Тизер на японском языке
«Чудо-человек». Тизер-трейлер на английском языке
«Могучая девятка». Трейлер на английском языке
«Милосердие». Трейлер на английском языке
«Любовная сделка». ТВ-ролик

персоны
Викрам Кэй КумарСаранья ПонваннанСаманта Рут ПрабхуСурия Шивакумар
фильмы
Проект 24

