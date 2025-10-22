Кино-Театр.Ру
«Таламаска: Тайный орден»

22 октября 2025
Тайное общество Таламаска следит за людьми, оберегая их от сверхъестественного мира. В главной роли — Николас Дентон

«Пушистые каникулы»
«Мышиный переполох»
«Роковая черта». 2 сезон
«Кае не страшно». Тизер на японском языке
«Альфа». Трейлер с английскими субтитрами

Селин БакенсНиколас ДентонЭлизабет МакГовернМэйзи Ричардсон-СеллерсУильям ФихтнерДжон Ли Хэнкок
Таламаска: Тайный орден

«Мышиный переполох»
«Мышиный переполох»
Дружная семья мышей предвкушает Рождество в своём большом загородном доме, но неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди!

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
