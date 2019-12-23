ревью

«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях

Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом

Однажды в лаборатории профессора Чудакова появляются неуловимые существа роботы-кработы.

Звёзды под ёлочкой и хор мальчиков-зайчиков

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский

Стилист попробовал себя в новой роли

Актер станет агентом 007 в пятый и последний раз

Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз

«Фиксики против кработов»: все дело в технике

Интервью

Максим Матвеев: «Не нам судить, кто тут хороший»

Исполнитель одной из главных ролей в «Союзе Спасения» рассказал о своем отношении к декабристам и работе над образом.