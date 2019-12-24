«На острие»

Ролики фильмов
Интервью
Исполнитель главной роли в кинофильме «Холоп» о проекте, мечтах и обществе.
Лайфстайл
Премьера фильма «Вторжение»
Дозорные
Разыгрываем билеты на новогоднюю премьеру фантастического фильма «Вторжение»
Новости кино
Фестиваль Kinotavr. Special Edition пройдёт в киноцентре «Каро 11 Октябрь» с 30 января по 2 февраля.
Лайфстайл
Актер заставил всех понервничать
Лайфстайл
Художественный руководитель театра «Современник» находится в стационаре
Обзор сериалов
Кино- и телекритики подвели итоги года.
Новости кино
Создатель культовой игровой серии Metal Gear Solid опубликовал список любимых фильмов 2019 года.
Ролики фильмов
Однажды в лаборатории профессора Чудакова появляются неуловимые существа роботы-кработы.
Рецензии на фильмы
Семейная приключенческая комедия о маленьких человечках
Спутник телезрителя
23 декабря, 23:00, Пятница
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