«Мора»

трейлер

22 октября 2025
Блогер Андрей Мартынов и его друзья приезжают в российскую глубинку, где им предстоит столкнуться с древним злом, которое не терпит чужаков

«Король и Шут. Навсегда»

персоны
Матвей АстраханцевАлина БольшаковаВиктория Воробьёва (II)Андрей Мартынов (IV)Вадим СоснинДаниил Тигулев
Мора

Мария_2191   25.10.2025 - 21:46
"Ребятки", смотреть не стоит, муть какая-то. Роликов про недоблогеров и так полно в инете, теперь ещё и фильмы стали про них снимать. читать далее>>
