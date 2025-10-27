«Эмили в Париже». 5 сезон. Тизер на английском языке

Новости кино
Телеканал подвел итоги года и анонсировал премьеры
24 октября, 17:35, viju TV 1000 русское
Анна Пересильд взрослеет под песни на стихи Высоцкого
Тренд на вышиванки и кокошники набирает обороты
Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами
25 октября, 22:40, РЕН ТВ
Премьера сериала «Дорогой Вилли»
Ангелина Стречина поделилась интересными подробностями о своей свадьбе
