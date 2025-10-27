«Эмили в Париже». 5 сезон. Тизер на английском языке

что почитать?

Телеканал подвел итоги года и анонсировал премьеры

«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках

Анна Пересильд взрослеет под песни на стихи Высоцкого

«Алиса в Стране чудес»: Время назад

Тренд на вышиванки и кокошники набирает обороты

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами